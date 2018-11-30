РИАМО – 30 ноя. Очередной жилой дом ввели в эксплуатацию в столичном районе Раменки в рамках строительства ЖК «Мосфильмовский», инвестор ГК «Монарх» получил разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №13, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

ЖК «Мосфильмовский» – проект комплексной застройки территории площадью 13,8 гектаров, включающей возведение девяти жилых домов с подземными паркингами, собственными инфраструктурными объектами. На данный момент уже построено восемь жилых корпусов, фитнес-центр и образовательные объекты: школа на 592 ученика и два детских сада на 250 мест общей площадью 18570 квадратных метров.

«Общая площадь построенного односекционного здания составляет 14600 квадратных метров, из которой на жилье приходится 10 тысяч квадратных метров. Всего в доме разместилось 120 квартир», – сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

По словам генерального директора ГК «Монарх» Сергея Амбарцумяна, несмотря на продолжение строительства жилого комплекса все социальные объекты уже введены в эксплуатацию и функционируют.

«В «Новой школе», открытой в начале прошлого учебного года, есть кабинет для 3D моделирования, два тренажерных зала, кабинет музыки и изобразительных искусств. На территории действует спортивный стадион и отдельная площадка для баскетбола», – перечислил Амбарцумян.

Большое внимание застройщик уделил благоустройству общественных пространств комплекса. Помимо обустройства детских и спортивных площадок, прогулочных аллей, зеленых зон для отдыха и специализированной площадки для выгула собак строители выполняют работы по благоустройству прилегающего к ЖК склона в сторону реки. Вскоре здесь откроется детская горнолыжная тренировочная база.

«Стоит отметить, что особое полимерное покрытие склона позволит юным спортсменам заниматься зимними видами спорта и отдыха круглый год, а не только в холодный период. Длина трассы составит 60 метров, а перепад высот от точки старта до финиша – пять. «Подниматься на высоту» ребята и их родители смогут при помощи специального подъемника», – уточнил Тимофеев.

Он пояснил, что полностью завершить строительство ЖК «Мосфильмовский» инвестор планирует в наступающем году. На II квартал 2019 года намечен ввод в эксплуатацию последнего корпуса №14.