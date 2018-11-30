РИАМО - 30 ноя. Расписание поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится с 1 по 3 декабря, у некоторых экспрессов поменяют время отправления и прибытия, часть поездов снимут с рейса, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Изменения связаны со строительством нового подземного перехода в районе станции «Мытищи». Подземный переход протянется от Силикатной улицы до жилых домов, расположенных на улице Коминтерна. Тоннель соединит разделенные железной дорогой районы Мытищ и позволит пассажирам безопасно переходить через пути.

«С 1 по 3 декабря с рейсов будут сняты несколько пригородных поездов и экспрессов, курсирующих между Москвой и станциями «Мытищи», «Болшево», «Монино», «Фрязино», «Щелково», «Пушкино», – говорится в сообщении.

Кроме того, у некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия.

Технологические «окна» назначены преимущественно в ночное время, чтобы максимально сохранить привычное для пассажиров расписание и объем движения в популярное для поездок время.

Пассажиров просят ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на станциях, остановочных пунктах, а также на официальных сайтах и в приложениях ОАО «РЖД» и АО «Центральная ППК».