РИАМО - 30 ноя. В столице с 1 декабря начинается сбор заявок на соискание премии Москвы в области архитектуры и градостроительства, жюри премии возглавит главный архитектор города Сергей Кузнецов, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Первого декабря Москомархитектура начинает сбор заявок на соискание премии города Москвы в области архитектуры и градостроительства. К рассмотрению принимаются проекты, получившие свидетельства об архитектурно-градостроительном решении (АГР), выданные и утвержденные в 2018 году. Победители получат до пяти премий в размере 1 миллиона рублей каждая», – сказал Кузнецов.

Определять лучших будет экспертное жюри, возглавит которое главный архитектор столицы. Премия может быть присуждена автору либо коллективу авторов, чей вклад в работу был решающим. Оглашение результатов премии и награждение победителей будет приурочено к празднованию Дня архитектора 1 июля.

«Наша цель была и остается – делать что-то максимально интересное в архитектуре. И благодаря поддержке мэра Сергея Собянина была учреждена премия города Москвы в области архитектуры и градостроительства. Победителей выберут среди проектов, которые получили АГР в текущем (2018 году – ред.) году. Такой подход позволяет не только увидеть и проанализировать общую картину, но и спрогнозировать тенденции будущих лет. И, конечно, это большая честь для архитекторов – быть отмеченными на таком высоком уровне», – подчеркнул Кузнецов.

Присылать заявки следует на адрес электронной почты: awards@archsovet.msk.ru.

До 2017 года Москомархитектура в течение пяти лет отмечала лучшие проекты в рамках Премии Архсовета Москвы. С 2017 года Премия Архсовета Москвы была реорганизована в Премию города Москвы в области архитектуры и градостроительства.