РИАМО - 30 ноя. В столице пройдет фестиваль польской культуры 30/100, в его рамках состоятся 30 событий, знаменующих культурные связи Польши и России, говорится в сообщении пресс-службы организаторов фестиваля.

В 2018 году Польша отмечает 100-летие восстановления Польского государства, а Польский культурный центр в Москве - 30-летие своего создания. В честь юбилеев в столице пройдут 30 событий, знаменующих культурные связи Польши и России.

«Стартует фестиваль с литературной программы. В рамках крупнейшей книжной ярмарки Non/Fiction 1-2 декабря будут представлены издания современной польской литературы на русском языке, пройдут презентации исторических проектов. 3 декабря в РГГУ пройдет семинар, посвященный поэту Збигневу Херберту», — говорится в сообщении.

Вечер 4 декабря в музее ГУЛАГа будет посвящен воспоминаниям о художнике и писателе Юзефе Чапском. О его жизни и творчестве расскажут биограф Анджей Франашек, главный редактор журнала «Новая Польша» Петр Митцнер, а также поэт и переводчик Анастасия Векшина.

Вторая волна фестиваля будет театральной. 1-2 декабря в театре на Покровке прочтут польские пьесы в рамках проекта Femina Assoluta. На фестивале NET покажут две польских постановки: девятого декабря - рэп-читку книги Дороты Масловской «Другие люди» (с участием автора, режиссер Войтек Урбанский), 12 декабря - спектакль Марты Гурницкой «Гимн любви».

В «Электротеатре Станиславский» 11 декабря известный театровед Дариуш Косинский представит свою книгу «история польского театра». 14-17 декабря Иван Вырыпаев представит спектакль «Иранская конференция», который он поставил в Драматическом театре Варшавы – до этого пьесу показывали в Москве только в виде читок.

«Говоря о польской культуре, невозможной обойти и польский кинематограф. 6 декабря в ПКЦ зрители смогут увидеть документальный фильм Ксении и Кирилла Сахарновых «Наталья Горбаневская: Я не героиня». В рамках кинолектория «Советское искусство 50-70-х годов в европейском контексте. Я могу говорить» в кинозале Государственного института искусствознания состоятся показы фильмов: «Канал» Анджея Вайды (12 декабря) и «Последний день лета» Тадеуша Конвицкого (19 декабря)», — добавляется в сообщении.

В рамках музыкальной программы состоятся органный концерт Марека Стефаньского в Кафедральном соборе на Малой Грузинской (5 декабря), концерт Capella Cracoviensis в зале Чайковского и Петра Андершевского в консерватории (17 декабря); концерт Capella Cracoviensis в Кафедральном соборе (18 декабря).

В рамках официальной программы 30-летия Польского культурного центра пройдут конференция «Перекресток Россия - Польша. Островки диалога» с участием выдающихся деятелей культуры обеих стран: Ивана Вырыпаева, Кшиштофа Занусси и других - 18 декабря, семинар «Мицкевич – 2018» в музее «Русский Парнас» - 18 декабря, фотовыставка «Однофамильцы» (официальная презентация - 18 декабря, открытие - 20 декабря).