РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 ноя. В Люберцах провели курс учений по тактической вентиляции зданий и сооружений при тушении пожаров и ликвидации последствий ЧС, в нем приняли участие около 100 пожарных и спасателей, говорится в сообщении отдела организации работы со СМИ ГКУ МО «Мособлпожспас».

«С 28 по 29 ноября в целях совершенствования пожаротушения в городах Подмосковья, повышения профессионального мастерства оперативно-должностных лиц «Мособлпожспас», а также готовности подразделений к действиям по предназначению провели инструкторско-методические сборы по теме «Тактическая вентиляция зданий и сооружений при тушении пожаров и ликвидации последствий ЧС». В них приняли участие около 100 работников «Мособлпожспас», сотрудников ФПС МЧС России по МО, служащие подразделения спецчасти центра «Лидер», – отмечается в сообщении.

Сборы проходили в два этапа, первый – теория, второй – практика. На практической части мероприятия присутствовали врио начальника управления подготовки и применения пожарно-спасательных сил ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов, а также начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.

Демонстрация возможностей тактической вентиляции на базе старой воинской части поселка Октябрьский Люберец в стандартных ситуациях с моделированием условного пожара и самостоятельное выполнение практических задач участниками сборов обеспечил инструкторский состав: подполковник внутренней службы, начальник штаба пожаротушения города Москвы Максим Серегин; начальник караула пожарно-спасательной части №244 Одинцовского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрий Большаков, а также сотрудники СПТ Твери.

«Чтобы облегчить дальнейший процесс принятия тактической вентиляции на вооружение, пожарным было полезно послушать курс лекций и на практике отработать практические навыки применения тактической вентиляции на пожаре», – сказал Серегин.

Выполнение учебных задач закончилось подведением итогов инструкторско-методических сборов.

«Данные занятия позволяют личному составу газодымозащитной службы в короткие сроки провести разведку пожара, оценить обстановку, соответственно принять меры к успешному спасению и эвакуации пострадавших и проведению аварийно-спасательных работ», – отметил Логинов.

Он дал высокую оценку подготовке и проведению данного мероприятия, отметив работников пожарно-спасательной части №232 Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».