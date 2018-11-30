РИАМО - 30 ноя. В России объявили официальные итоги первого всероссийского народного онлайн-голосования «Мой любимый музей», победителем стал подмосковный музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», еще один подмосковный музей - Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» - занял седьмое место, сообщается на сайте министерства культуры России.

«Портал «Культура.РФ» объявил о завершении всероссийского онлайн-голосования «Мой любимый музей» и обнародовал список лидеров. Победителем народного рейтинга стал музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» (Московская область), за который в интернете было отдано максимальное количество голосов. Музей «Новый Иерусалим», занял первое место на второй неделе голосования и продержался там до последнего дня — 26 ноября», - отмечается в сообщении.

В числе десяти лидеров онлайн-голосования оказались также Музей Победы (Москва), Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» (Санкт-Петербург), Музей-усадьба С.В. Рахманинова «Ивановка» (Тамбовская область), Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник (Ростовская область), Алтайский государственный мемориальный музей космонавтики имени Г.С. Титова (Алтайский край), Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» (Московская область), выставочный зал «Родина» (Белгородская область), музей-заповедник «Полотняный Завод» (Калужская область), Кирилло-Белозерский музей-заповедник (Вологодская область).

Также в топ-50 вошли: Музеи Московского Кремля (18-е место), Государственный центральный музей современной истории России (Москва, 25-е место), Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Москва, 29-е место), Музей истории телефона (Москва, 33-е место), Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей (Подмосковье, 36-е место), Государственная Третьяковская галерея (37-е место), Музей-театр «Булгаковский дом» (Москва, 38-е место), Государственный исторический заповедник «Горки Ленинские» (Московская область, 45-е место), Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину (49-е место) и Музей техники Вадима Задорожного (Архангельское, Московская область, 50-е место).

В голосовании приняли участие свыше 1,6 тысячи российских музеев. За три недели конкурса каждый посетитель портала «Культура.РФ» мог отдать свой голос за любимый музей. При этом голосовать можно было только после авторизации через профиль в любой из трех популярных социальных сетей.

В ходе голосования еженедельно публиковались промежуточные итоги и каждый мог отследить, как меняется ситуация в списке лидеров. Поклонники музеев из разных регионов делали на своих страницах публикации с хештегом #мойлюбимыймузей.

Онлайн-голосование «Мой любимый музей», организованное при поддержке министерства культуры РФ, проводилось впервые, с 4 по 26 ноября 2018 года.

Победителей первого всероссийского народного онлайн-голосования «Мой любимый музей» наградят на официальной церемонии в декабре 2018 года.