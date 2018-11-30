РИАМО - 30 ноя. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию научно-производственного комплекса «Системные решения ЦИСКО» в Зеленограде, объект возведен за счет средств инвестора, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Объект возведен по адресу: проезд №683, дом №8, в районе Панфиловский на территории технико-внедренческой особой экономической зоны (технополис «Москва»).

«В состав комплекса общей площадью 18,9 тысячи квадратных метров входят административно-офисное здание, здание центра обработки данных с машинным залом и техническим блоком, а также контрольно-пропускной пункт. Это будет один из самых крупных дата-центров в России для хранения и обработки информационных массивов», - сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Комплекс возведен за счет средств инвестора. Застройщик – ООО «ГДЦ ЭНЕРДЖИ ГРУПП».

На площадке «Алабушево» также завершается строительство административно-производственного комплекса ООО «САПФИР-ИНВЕСТ». Ранее здесь были сданы в эксплуатацию административно-деловой центр с выставочным комплексом, комплекс зданий ООО «АйЭмТи» и таможенный пост.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на объектах особой экономической зоны в Зеленограде. К проверкам научно-производственного комплекса привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Антосенко.