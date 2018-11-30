РИАМО - 30 ноя. Жилой дом, который обанкротившаяся компания «СУ-155» начала строить в столичном районе Чертаново, планируют завершить к концу будущего года, ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

На строительной площадке объекта состоялось выездное совещание, на котором присутствовали представители Москомстройинвеста, застройщика и инициативная группа граждан.

«На объекте «СУ-155» в Северном Чертанове в декабре 2019 года планируется завершить все строительно-монтажные работы и получить ЗОС (заключение о соответствии техническим требованиям и проектной документации – ред.). Ввод объекта в эксплуатацию состоится в первом квартале 2020 года», – сказал представитель ООО «РК Строй».

Двадцать шестого ноября ООО «РК Строй» подало заявку в Мосгостройнадзор для получения разрешения на строительство объекта. Срок рассмотрения заявки составляет семь дней. Ранее ООО «РК Строй» получило от Мосгосэкспертизы положительное заключение экспертизы о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов для данного объекта.

В ходе совещания представитель инициативной группы граждан обратился с просьбой предоставить график производства работ и установить камеры видеонаблюдения на объекте.

Как отметил представитель ООО «РК Строй», график работ будет передан инициативной группе граждан в ближайшее время. Также на объекте будут установлены камеры видеонаблюдения.

Компания «СУ-155» через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вела в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам: в районе Новые Черемушки, районе Северное Чертаново, районе Фили-Давыдково, районе Нагатино-Садовники, городском округе Щербинка и на улице Бочкова. По данным объектам сроки строительства не соблюдались, разрешительная документация отсутствовала.

Объект в Фили-Давыдкове ввели в 2017 году, дом в Нагатино-Садовниках введут в эксплуатацию в 2018 году. Строительство объекта в Новых Черемушках завершат в июле 2019 года. Возобновление строительства двух домов в Щербинке признано невозможным. К настоящему времени более 98% участников долевого строительства этих домов получили компенсации.

Функции по дострою объектов, обеспечению контроля за его качеством и информированию участников строительства о выполнении застройщиками обязательств по передаче прав собственности на построенные квартиры возложены на структуру АКБ «Российский капитал» – ООО «РК Строй».