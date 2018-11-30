РИАМО - 30 ноя. В Москве на ВДНХ открылся «Город зимы», для москвичей готовы 10 площадок для активного отдыха, в том числе два катка, трасса для детских снегоходов, места для командных игры, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
Всего для посетителей подготовили 10 площадок для активного отдыха, в их числе два катка, трасса для детских снегоходов, места для командных игр в керлинг и снежки, ярмарки и красочные световые инсталляции.
«Общая площадь всех объектов «Города зимы» – более 34 тысяч квадратных метров. Только совокупный размер обоих катков превышает 13 тысяч квадратных метров», – уточнила Сергунина.
«Город зимы» будет работать весь сезон и закроется 10 марта.
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