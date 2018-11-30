РИАМО - 30 ноя. Лучших сельхозработников региона наградят в Подмосковье в пятницу, в качестве сувенира они получат эксклюзивные «урожайные рубли», сообщил РИАМО в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В пятницу Разин откроет торжественный вечер, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Московской области. Мероприятие состоится в доме регионального правительства в Красногорске.

«По традиции в этот день мы наградим лучших аграриев, передовиков сельскохозяйственного производства. Впервые в ходе тождества состоится чеканка эксклюзивных сувенирных монет – «урожайных рублей», посвященных празднику. Они будут вручены передовым хозяйствам региона», - сказал Разин.

На праздник соберутся сельхозработники и труженики перерабатывающей промышленности со всех муниципальных районов и городских округов Подмосковья. С приветствием к гостям и участникам обратится губернатор Андрей Воробьев. Поздравления также прозвучат из уст заместителя министра сельского хозяйства России Елены Фастовой. В завершение вечера состоится праздничный концерт.

В 2018 году День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России отмечался в России 14 октября.