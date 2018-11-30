РИАМО – 30 ноя. На Садовнической набережной Москвы завершили строительство многофункционального комплекса с апартаментами Balchug Viewpoint, застройщику выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Комплекс расположен между Садовнической набережной и Садовнической улицей. На первом этаже здания находятся десять помещений коммерческого и бытового назначения площадью около 1,7 тысячи квадратных метров. Два подземных уровня занимает паркинг на 155 машино-мест. На остальных этажах разместились 113 апартаментов для кратковременного и долгосрочного проживания», – сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Общая площадь здания составляет почти 30 тысяч квадратных метров, из которых на апартаменты и другие нежилые помещения приходится чуть более 15,5 тысяч квадратных метров, на паркинг – 8 425 «квадратов». В подземном гараже, помимо автомашин, предусмотрено хранение двухколесного транспорта. Всего здесь можно будет размещать 11 единиц таких транспортных средств.

Тимофеев добавил, что в рамках реализации проекта инвестор – АО «Интеко» – за счет собственных средств благоустроил часть территории Соловецкого подворья.

«Для нас важно менять среду своими проектами. В комплексе Balchug Viewpoint данная задача реализована в полной мере. Архитектура здания, созданная при участии знаменитого архитектора Хади Тегерани, стала олицетворением образа современной Москвы, где сочетаются исторический облик и новаторские решения», – подчеркнул президент АО «Интеко» Александр Николаев.

Он также отметил, что Москва за последние шесть лет серьезно преобразилась, встав в один ряд с европейскими столицами с точки зрения качества жизни.

Строительство многофункционального комплекса с апартаментами Balchug Viewpoint осуществлено в рамках принятой в 2011 году Градостроительной политики правительства Москвы по качественному улучшению городской среды.