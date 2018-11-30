РИАМО – 30 ноя. На Садовнической набережной Москвы завершили строительство многофункционального комплекса с апартаментами Balchug Viewpoint, застройщику выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Общая площадь здания составляет почти 30 тысяч квадратных метров, из которых на апартаменты и другие нежилые помещения приходится чуть более 15,5 тысяч квадратных метров, на паркинг – 8 425 «квадратов». В подземном гараже, помимо автомашин, предусмотрено хранение двухколесного транспорта. Всего здесь можно будет размещать 11 единиц таких транспортных средств.
Тимофеев добавил, что в рамках реализации проекта инвестор – АО «Интеко» – за счет собственных средств благоустроил часть территории Соловецкого подворья.
«Для нас важно менять среду своими проектами. В комплексе Balchug Viewpoint данная задача реализована в полной мере. Архитектура здания, созданная при участии знаменитого архитектора Хади Тегерани, стала олицетворением образа современной Москвы, где сочетаются исторический облик и новаторские решения», – подчеркнул президент АО «Интеко» Александр Николаев.
Он также отметил, что Москва за последние шесть лет серьезно преобразилась, встав в один ряд с европейскими столицами с точки зрения качества жизни.
Строительство многофункционального комплекса с апартаментами Balchug Viewpoint осуществлено в рамках принятой в 2011 году Градостроительной политики правительства Москвы по качественному улучшению городской среды.
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