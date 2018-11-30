РИАМО - 30 ноя. Строительство жилой недвижимости в новой Москве идет активно, так, по итогам января-ноября текущего года ввод жилья превысил 1 миллион квадратных метров, а до конца года планируют ввести еще порядка 400 тысяч «квадратов», говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«В текущем году темпы ввода жилья в ТиНАО превышают прошлогодние. Если в 2017 году мы за январь-ноябрь ввели порядка 700 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, то в текущем году (в 2018 году – ред.) уже преодолели рубеж в 1 миллион квадратных метров», – сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, такие объемы и темпы вполне логичны как с точки зрения девелоперов, так и с позиции Стройкомплекса столицы: одновременно с жильем в ТиНАО возводятся инфраструктурные объекты, площадь которых у большинства девелоперов достигает 35-40% от площади вводимой жилой недвижимости.

До конца текущего года в ТиНАО планируется ввести еще порядка 400 тысяч квадратных метров жилья, напомнил Жидкин.

С 1 июля 2012 года на новых территориях Москвы уже сдано в эксплуатацию свыше 11 миллионов квадратных метров жилой недвижимости.