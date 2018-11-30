РИАМО - 30 ноя. Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Александр Клюкин пожелал новому председателю Мособлизбиркома Илье Березкину равняться на Эльмиру Хаймурзину, которая возглавляла региональную комиссию ранее.

В пятницу в подмосковном городском округе Истра проходит региональная конференция организаторов выборов в Московской области.

«Кадры решают все. Ваши (Эльмиры Хаймурзиной - ред.) инициативы стали пилотными для страны, мы внимательно их изучали. Вам удалось собрать людей, мотивировать их, и вас услышали Надеюсь, что новому председателю Мособлизбиркома удастся на этом же уровне удержать работу, может быть, и улучшить. Он молодой человек, у него все впереди», - сказал Клюкин.

Он также вручил награды ЦИКа участникам избирательного процесса на губернаторских выборах в Московской области 9 сентября.

В свою очередь Березкин отметил, что главной задачей Мособлизбиркома будет обеспечить честность выборов и отсутствие нарушений.

«Я себя чувствую, как на экзамене. Передо мной сидят люди, которые провели две сложные, тяжелые кампании. Здесь присутствуют члены ЦИК, областной комиссии, Молодежной комиссии. Это то самое важное звено, которое дает понимание, что власть легитимна и у России есть стабильное будущее и развитие. У нас впереди 2019 год, 118 избирательных кампаний. Это большая работа, но я уверен, что мы с ней справимся. Главная наша задача - честность выборов, отсутствие нарушений. Я уверен, что мы со всем справимся», - добавил Березкин.

Ранее Избирательная комиссия Московской области наградила экс-председателя Мособлизбиркома, а ныне главу Красногорска Эльмиру Хаймурзину почетной грамотой за вклад в развитие избирательной системы Подмосковья.

До 2012 года Хаймурзина работала в Калининградской области, а в 2012-2013 годах была заместителем директора департамента туризма и региональной политики министерства культуры Российской Федерации. В 2013 году Хаймурзина стала руководителем Главного управления территориальной политики Московской области, а в октябре 2014 года получила должность заместителя председателя правительства Московской области. В мае текущего года Хаймурзина стала председателем Избирательной комиссии Подмосковья.

20 ноября 2018 года Эльмира Хаймурзина стала главой городского округа Красногорск. Ее кандидатуру утвердили большинством голосов на заседании совета депутатов округа. Мособлизбирком возглавил Илья Березкин.