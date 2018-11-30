РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 ноя. В подмосковном Красногорске около 50 воспитанников и 30 воспитателей детских садов приняли участие в осеннем балу, организованном в рамках муниципальной программы «Стартуй!», сообщила корреспонденту «РИАМО в Красногорске» заведующая детсадом №24 Ирина Шипулина.

«В осеннем балу, который состоялся сегодня (30 ноября - ред.) в нашем детском саду, приняли участие порядка 50 воспитанников и 30 воспитателей из пяти детских садов микрорайона «Ильинское шоссе». Бал стал итоговым мероприятием направления «Танцуй!» муниципальной программы «Стартуй!», которую реализуют в детских дошкольных организациях Красногорска», – сообщила Шипулина.

Воспитанники и воспитатели представили популярные в 19 столетии танцы: вальс, полонез, мазурку, польку. Этот бал стал первым в рамках муниципальной программы.

По словам Шипулиной, направление «Танцуй!» в детском саду №24 развивают уже год.

«Мы не только обучали детей элементам классического танца, но и проводили мастер-классы для педагогов, привлекали родителей», – добавила она.

Начальник отдела дошкольного образования и воспитания управления образования Екатерина Шелягина отметила, что инициатором внедрения программы «Стартуй!» в детских садах округа стала Шипулина.

«В рамках программы «Стартуй!» воспитанников детских садов обучают игре в шахматы, плаванию, танцам, иностранным языкам и этикету, прививают любовь к спорту. Детские сады реализуют те или иные элементы программы», – пояснила Шелягина.