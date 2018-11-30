РИАМО - 30 ноя. В квартире жилого дома на Нелидовской улице на северо-западе столицы загорелись вещи и мебель, пять жителей эвакуировали, спасатели потушили пожар, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.
«Тридцатого ноября 10:21 <…> поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Нелидовская, дом 25, квартира 1. Происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома», – говорится в сообщении.
Возгорание произошло на площади 6 квадратных метров. Пожарные спасли пять человек.
В настоящий момент пожар ликвидирован.
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