РИАМО - 30 ноя. Столичные власти планируют построить Юго-Восточную хорду до конца 2025 года в три этапа, при этом после второго – в 2023 году – полностью замкнется новое транспортное кольцо из хорд, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Проект Юго-Восточной хорды находится в стадии разработки. Ее первый участок – от транспортной развязки на пересечении с Северо-Восточной хордой и до развязки с Рязанским проспектом – планируем запустить до конца 2020 года», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам главы Стройкомплекса, на этом участке построят три крупные развязки и два путепровода через железнодорожные пути Казанского и Горьковского направлений Московской железной дороги.

«Вторую часть хорды – от Рязанки до Южной рокады и дальше до транспортной развязки на пересечении с Пролетарским проспектом – планируем сдать до конца 2023 года. Здесь в проекте строительство эстакады над Грайворовской улицей, а также развязки с Волгоградским проспектом, Каширским шоссе и мостом через Москву-реку в створе Шоссейной улицы», – уточнил Хуснуллин.

После запуска этого дорожного участка фактически замкнется новое транспортное кольцо из хорд и рокад.

Последний участок магистрали с выходом на МКАД и дальше в новую Москву планируют достроить до конца 2025 года.

Как добавляется в сообщении, протяженность Юго-Восточной хорды на участке от шоссе Энтузиастов до 35-го километра МКАД составит 36 километров, из которых 11 приходятся на уже существующую улично-дорожную сеть. Хорда пройдет через десять районов Москвы и пересечет пять магистралей.

Новая магистраль восполнит дефицит поперечных связей в юго-восточном секторе города, территория которого разобщена, так как здесь множество преград естественного и искусственного происхождения.

Кроме того, Юго-Восточная хорда критично важна для связи с новой Москвой.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение по разворотной эстакаде, соединяющей Северо-Западную и Северо-Восточную хорды.

«Эстакада улучшит движение в трех районах севера Москвы, сделает хорошую связку между Северо-Западной и Северо-Восточной хордами, сократит перепробег машин, а также улучшит движение на 10–15% наземного общественного транспорта и автомобилей», – заключается в сообщении.