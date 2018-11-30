РИАМО - 30 ноя. В пятницу Московская канатная дорога возобновила работу в штатном режиме после устранения последствий хакерской атаки, сообщается на сайте Московской канатной дороги и спортивного комплекса «Воробьевы Горы».

В минувшую среду, 28 ноября, на компьютерные серверы Московской канатной дороги была совершена кибератака. Сотрудники канатной дороги сразу же остановили движение и оперативно высадили всех пассажиров в целях их безопасности.

«С 30 ноября 2018 года Московская канатная дорога работает в штатном режиме. 29 ноября 2018 года сотрудниками МКД проведена диагностика всех систем, обеспечивающих безопасную работу канатной дороги, в рамках тестовых мероприятий для запуска дороги. По итогам диагностики специалистами был подтвержден плановый график работы канатной дороги с целью принятия пассажиров для перевозки по утвержденному маршруту», - отмечается в материале.

Канатная дорога будет работать до 24 декабря 2018 года в графике с 12:00 до 20:00. Дорогу закроют для посетителей с 3 по 6 декабря в связи с плановым ежегодным освидетельствованием объекта Ростехнадзором.

Первая в столице канатная дорога открылась для пассажиров 27 ноября и первый месяц работает бесплатно.

Всего на маршруте канатной дороги три станции: «Лужники» (рядом со стадионом), «Новая Лига» (нижняя станция на Воробьевской набережной) и «Воробьевы горы» (у смотровой площадки). На дороге есть 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая, спроектированные компанией PorscheDesignStudio.

В дальнейшем на канатной дороге тариф «туда» составит 400 рублей в будни и 500 рублей в выходные. Тариф «туда-обратно» – 700 рублей в будни, 800 рублей в выходные. Льготный проезд для инвалидов второй и третьей групп, пенсионеров, детей 7-14 лет, студентов и членов многодетных семей по тарифу «туда» составит 300 рублей в будни, 400 рублей в выходные.

Спортивный маршрут на канатной дороге запустят с февраля 2019 года, когда будет проходить Кубок мира FIS по фристайлу.

Московскую канатную дорогу дополнительно защитят от кибератак>>