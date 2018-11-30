РИАМО – 30 ноя. Жители Москвы 8 декабря смогут принять участие в благотворительной акции «Корзина доброты» и собрать продукты к Новому году для малоимущих и одиноких пенсионеров различных регионов России, говорится в сообщении пресс-службы компании X5 Retail Group.

Благотворительную акцию проведут X5 и первый в стране «банк еды» - Фонд продовольствия «Русь». Продовольственный марафон станет пятым мероприятием подобного формата в этом году. Участие в акции примут 239 супермаркетов «Перекресток» и три гипермаркета «Карусель», расположенные в пределах МКАД.

«Пожертвовать продукты одиноким пожилым людям может любой желающий. Для этого необходимо купить продукты с длительным сроком годности или бытовую химию (мыло, зубную пасту и стиральный порошок) и передать их волонтерам акции в закассовой зоне магазина в субботу, 8 декабря, с 10:00 до 18:00. К продовольствию, собранному с помощью неравнодушных горожан, X5 добавит от себя еще 30%», — говорится в сообщении.

Пожертвованные товары будут сгруппированы в продовольственные наборы. Их передадут 3 тысячам малоимущих пенсионеров, которые живут в деревнях, селах и малых городах Московской, Тульской, Тверской, Владимирской, Калужской, Брянской и Орловской областей.

Партнером благотворительной акции в Москве стала компания P&G, производящая бытовую химию. Она передаст фонду «Русь» свою продукцию и поддержит акцию финансово.

Перевезти товары поможет логистическая компания «Грузовичкоф», которая доставит товары на склад RosLogistics в Подмосковье. Собирать, фасовать и доставлять «корзины доброты» будут волонтеры фонда, добровольческие объединения студентов вузов Москвы, участники движения «Православные добровольцы».

В 2018 году компания X5 Retail Group и фонд продовольствия «Русь» проводили общегородские продовольственные марафоны в Казани, Екатеринбурге, Самаре. Марафон также прошел в онлайн-формате в Нижнем Новгороде.

Первое из мероприятий состоялось 3 марта в Казани, тогда собрали более 13 тонн продуктов. 21 апреля акция прошла в Екатеринбурге (собрали около 11 тонн продуктов). В Самаре в ходе марафона 29 сентября было пожертвовано свыше 7 тонн продовольствия. В Нижнем Новгороде онлайн-марафон начался 15 августа и продлился до 15 октября. По итогам акции пенсионерам было доставлено 1,4 тыс. продуктовых наборов.

X5 Retail Group является ведущей российской продуктовой розничной компанией. Она управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель».

По данным на конец сентября, X5 Retail Group управляла более чем 13,6 тыс. магазинов. На 30 сентября 2018 года в сеть входило 12,8 тыс. магазинов «Пятёрочка», 712 «Перекрестков», 92 «Карусели». Компания также управляет 40 распределительными центрами и почти 3,3 тыс. собственных грузовиков.

Фонд продовольствия «Русь» является первым в стране «банком еды». Фонд был основан в 2012 году. Он оказывает помощь социально незащищенным категориям населения России.