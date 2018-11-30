РИАМО – 30 ноя. На взлетно-посадочной полосе в аэропорту «Шереметьево» в то время, когда на нее перед взлетом вырулил пассажирский Boeing, несанкционированно оказался рабочий дорожно-строительной компании, сообщает «Интерфакс».

«Накануне вечером за считанные секунды до вылета Boeing Москва - Сочи диспетчеры заметили на полосе мужчину без специальной униформы, который не должен был там находиться. Экипажу была дана команда прервать взлет и вернуться на стоянку», - говорится в сообщении.

Мужчина не пострадал. Он оказался рабочим дорожно-строительной компании, которая выполняет работы на аэродроме. Однако в нарушение всех норм и требований безопасности рабочий оказался на полосе перед взлетающим лайнером без спецодежды.

Это не первый инцидент с посторонними людьми на летном поле в «Шереметьеве» за последнее время. 20 ноября самолет, выполнявший рейс Москва - Афины, при взлете сбил человека. Им оказался гражданин Армении Альберт Йепремян, которого депортировали из Испании. Он должен был вернуться на родину транзитом через Москву, но сбежал с перронного автобуса перед посадкой на рейс в Ереван. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.