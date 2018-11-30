РИАМО - 30 ноя. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу вручил Московской области почетный Кубок за вклад в развитие системы межведомственного взаимодействия по итогам совместной работы в 2018 году, Кубок из рук Шойгу принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Награждение прошло в рамках IV Межведомственной научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны Российской Федерации».

«В современных условиях координация деятельности органов государственной власти при решении задач обороны страны приобретает все большее значение. Разрабатываемые Генеральным штабом подходы к совершенствованию системы межведомственного взаимодействия успешно применяются Национальным центром управления обороной, что существенно повышает эффективность совместной работы», - сказал Шойгу в начале конференции.

IV Межведомственная научно-практическая конференция проходит в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. На мероприятии обсуждается широкий спектр вопросов, касающихся изучения опыта межведомственного информационного взаимодействия между органами государственной власти и поиска новых способов и форм его совершенствования в интересах обороны страны.

В мероприятии принимают участие представители министерства обороны, научно-исследовательских организаций, федеральных органов исполнительной власти, организаций и высших учебных заведений Российской Федерации, предприятий промышленности и бизнеса.