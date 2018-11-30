РИАМО - 30 ноя. Более 3,1 тысячи торговых центров площадью свыше 1 тысячи квадратных метров каждый вошли в перечень для начисления налога от кадастровой стоимости на 2019 год, предполагается, что эти объекты принесут в бюджет Подмосковья порядка 6 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Минмособлимущество утвердило перечень объектов недвижимости – торговых центров – для начисления налога от кадастровой стоимости на 2019 год. В него вошли 3 183 объекта, которые в следующем году обеспечат поступление в бюджет более 6 миллиардов рублей. В 2018 году в перечне было 2 114 торговых центров, которые к концу текущего года принесут в областной бюджет порядка 5 миллиардов рублей», – отмечается в сообщении.

Перечень торговых центров площадью более 1 тысячи квадратных метров для начисления налогов от кадастровой стоимости Минмособлимущество формирует в конце каждого года. В него попадают здания, которые используются предпринимателями для организации бизнеса в сфере торговли, общественного питания или бытового обслуживания – торговые центры, магазины, автосалоны, автосервисы, автомойки, дома быта, кафе, рестораны и другие крупные объекты для обслуживания жителей области.

Согласно закону Московской области «О налоге на имущество организации Московской области», налог на данные объекты начисляется из расчета 1,5% от кадастровой стоимости. Данная ставка действует до 2019 года включительно.

«Право начислять налог от кадастровой стоимости объектов вне зависимости от площади предусмотрено Налоговым кодексом РФ во всех регионах России. Однако чтобы поддержать малый бизнес Московской области и не увеличивать налоговую нагрузку на него, установлено ограничение площади, которая облагается налогом от кадастровой стоимости на уровне 1 тысячи квадратных метров. Собственникам недвижимости небольшой площади налог рассчитывается от балансовой стоимости для юридических лиц и по ставке 0,5% от кадастровой стоимости для физических лиц», – напомнил исполняющий обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков.

Рост количества объектов, внесенных в перечень для расчета налога от кадастровой стоимости на 2019 год, обеспечен постановкой на кадастровый учет и введением в эксплуатацию новых объектов, а также выявлением действующих объектов на территории области.