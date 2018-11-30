РИАМО - 30 ноя. Входящая в PPF Real Estate фирма «Митино спорт сити» возобновляет проект торгово-развлекательного центра «Сердце Митино» на Дубравной улице в столице, пишет в пятницу газета «Ведомости».

«Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компанией. По их словам, сейчас девелопер ждет одобрения начала строительства от акционера – PPF Group Петра Келлнера. Правда, другой консультант, общавшийся с топ-менеджерами девелопера, уверяет: компания уже проводит тендер на выбор генподрядчика, а в начале 2019 года начнет искать брокера по сдаче площадей в аренду», - говорится в статье.

«Сердце Митино» – один из самых известных долгостроев Москвы. Мэрия Москвы выделила 9 гектаров на территории парка в Митине под спортивную академию хоккеиста Владислава Третьяка еще в 2000 году. Там планировалось возвести спортивный комплекс на 50 тысяч квадратных метров, включая ледовый дворец, теннисные корты, фитнес-клуб, школу вратарей.

Найти инвестора удалось лишь в 2012 году – им стал российский девелопер ADG Group. Он, в свою очередь, в качестве партнера привлек структуру PPF Group. Кроме спортивной школы, стороны хотели построить еще и торгово-развлекательный комплекс – общая площадь объекта в итоге составила 118,2 тысячи квадратных метров. В то время рынок воспринял проект с большим энтузиазмом: его рассматривали многие премиальные бренды, такие как Calvin Klein, Michael Kors, Bosco и другие. Однако после протестов жителей района летом 2013 году Москомстройинвест приостановил строительство центра.

Договориться с городом инвесторам удалось, только пообещав увеличить долю спортивной части более чем в 1,5 раза, до 17,2 тысячи квадратных метров, – Москва разрешила возобновить застройку в конце 2014 году. Правда, к тому времени из проекта вышла ADG Group. С тех пор о «Сердце Митино» ничего не сообщалось, а с официального сайта PPF Real Estate информация о проекте исчезла. Параметры комплекса не поменялись, уверяют два консультанта и источник в мэрии Москвы.

Инвестиции в строительство «Сердце Митино» эксперты оценивают в 9-11 миллиардов рублей. По их мнению, проект будет востребован и сегодня: у него отличное расположение и удобная пешеходная и транспортная доступность в районе с населением более 200 тысяч человек. Сейчас главный вопрос – сможет ли проект с обременением в виде ледового дворца спорта вернуть инвестиции в строительство в разумные сроки с учетом всех политических и экономических рисков.