РИАМО – 30 ноя. Кроссовер Lexus стоимостью более 3,1 миллиона рублей украли в 1-м Новоподмосковном переулке на севере столицы, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 29 ноября в 09:20 в полицию поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: 1-й Новоподмосковный переулок, дом 2/1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 21:00 28 ноября до 09:00 29 ноября по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащей потерпевшему автомашины Lexus RX 300. Материальный ущерб составил около 3,15 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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