РИАМО - 30 ноя. К новогодней ночи следует загадать искреннее пожелания добра и счастья близким, а не новые машину или квартиру, сообщил журналистам в пятницу главный Дед Мороз страны.

«Дорогие мои друзья, наступает очень важный и ответственный период - наступает зима, время, когда исполняются самые заветные желания. Дорогие мои, я обращаюсь к вам с традиционной просьбой: пожалуйста, заранее подготовьте то желание, которое будет для вас самым-самым главным», - сказал Дед Мороз.

Он также попросил не загадывать новые квартиры или машины.

«Потому что тот, кто загадывает на Новый год новую машину, тот встречает Новый год в одиночестве, стоя в новой машине на МКАД в пробке. Это правда», - сказал главный Дед Мороз.

Он добавил, что стоит пожелать счастья, здоровья тем, кто рядом.

«Это будет абсолютно точно доброе желание, которое я с удовольствием выполню, которое станет движущей силой для всех. Пожелайте счастья, здоровья близким, и я помогу это выполнить. Искренне ваш, российский Дед Мороз», - сказал Дедушка.