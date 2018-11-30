РИАМО - 30 ноя. Методы работы реабилитационных центров порой опасны для жизни пациентов, в частности, в одном из реабилитационных центров в Подмосковье пациентов лечат трудотерапией, что на деле больше похоже на рабство, пишет в пятницу газета «Известия».

«Известия» ознакомились с методами работы реабилитационных центров. В одном из них погиб артист Дмитрий Марьянов, лечившийся от алкоголизма. Актера можно было спасти, если бы ему вовремя оказали качественную помощь. Полиции удалось привлечь к ответственности директора заведения. Однако такие случаи единичны, поскольку деятельность организаций не урегулирована законом», - говорится в статье.

В частности, в одном из реабилитационных центров в Подмосковье пациентов лечат трудотерапией, что на деле больше похоже на рабство. Зачастую люди попадают туда по просьбе родственников. Граждан похищают, а после заставляют подписать согласие на добровольное лечение.

При этом никто не обращает внимание на фактическое наличие или отсутствие у человека зависимости. Статистика смертности в подобных учреждениях на уровне государства также не ведется.

«Однако некоторые все же поддерживают подобные методы лечения, считая, что только так и можно помочь алкоголикам или наркоманам. Например, телеведущая Дана Борисова, которая сама проходила реабилитацию в подобном центре», - отмечается в материале.

Врач-психиатр высшей категории Московского НИИ психиатрии Виктор Ханыков считает, что на сегодня альтернатив данным учреждениям нет. Эксперт предлагает создавать для реабилитации зависимых государственные учреждения и контролировать качество оказываемых там услуг.