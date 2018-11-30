РИАМО - 30 ноя. Счастье заключается в ощущении нужности и понимании, сообщил в пятницу журналистам главный Дед Мороз России.

«По сути, что такое счастье? Счастье - это когда человек ощущает собственную нужность, для меня счастье, это когда вас понимают. Если кто-то вас понимает полностью, тогда вы счастливы. И я мечтаю, чтобы все вы научились понимать друг друга», - сказал Дед Мороз.

Он добавил, что бывает «старое» счастье, которое получили в прошлом году, а есть «новое» счастье, которое ко всем придет в наступающем году.

«Пессимистический подход - хуже уже не будет, оптимистический - да, будет, будет!» - пошутил Дед Мороз, отвечая на вопрос, что такое счастье.

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