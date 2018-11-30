РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. В подмосковном Подольске водитель иномарки устроил двойное ДТП, он не справился с управлением, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Водитель иномарки двигался на высокой скорости по Рязановскому шоссе от перекрестка «Знамя октября» в сторону станции «Силикатная». В районе пешеходного перехода, у дома №19, водитель начал обгонять, выехал двумя колесами на тротуар, где шла мать с коляской и ребенком. Водитель чудом их не зацепил, но в то же время ударил левую сторону обгоняемой машины. Дальше у Кабельного завода он совершил лобовое ДТП», – рассказал свидетель.

По его словам, в момент, когда открыли дверь машины, виновник ДТП был в бессознательном состоянии, лежал головой на пассажирском сидении. В салоне чувствовался запах алкоголя. Придя в себя, он начал спрашивать, все ли живы.