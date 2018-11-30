РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 ноя. Суд признал правомерность привлечения к ответственности организации за повторное невыполнение предписаний Россельхознадзора на земельных участках сельскохозяйственного назначения в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В апреле текущего года Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям провело проверку по выполнению ранее выданного предписания в отношении собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 7,8 гектаров, расположенного в Подольске.

«В июне 2018 года решением мирового суда ООО «Пахра» привлекли к административной ответственности по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ (повторное невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор) и наложили штраф в размере 200 000 рублей. Не согласившись с решением мирового суда, ООО «Пахра» обратилось в Дорогомиловский районный суд города Москвы с жалобой об отмене вынесенных в отношении него постановлений. Суд оставил постановление без изменений, а жалобу – без удовлетворения», – говорится в сообщении.

Ранее в ходе проверки установили, что ООО «Пахра» предписание Управления в установленный срок не выполнило. Организация не провела комплекс агротехнических мероприятий по восстановлению нарушенных земель. Часть участка не освобождена от размещения на нем навалов грунтов неизвестного происхождения, отходов производства и потребления, отходов животноводства (конского навоза). А также не разработала и не представила информацию, которая предусмотрена законом.

В связи с повторным в течение года неисполнением предписания в отношении ООО «Пахра» был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы административного дела направлены в судебный участок №191 района Фили-Давыдково Москвы для принятия решения. Выдано очередное предписание об устранении выявленных нарушений.