РИАМО - 30 ноя. Экс-председатель Мособлизбиркома, глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина предложила подключить членов участковых избирательных комиссий к проведению Всероссийской переписи населения в 2020 году.

В пятницу в подмосковном городском округе Истра проходит региональная конференция организаторов выборов в Московской области.

«Мы сделали с вами большую работу. Избирательная система Московской области - как огромная корпорация, в нее вовлечены более 38 тысяч человек. Каждый занят при этом и другим делом. Это педагоги, врачи, управляющие домами. Но когда наступают выборы, эти люди встают и делают свою работу. Наши участковые комиссии вставали и выполняли работу, когда это было нужно. И делали это лучше всех в стране. В 2020 году страну ждет перепись населения, и нет круче специалистов, подготовленнее, чем члены участковых избирательных комиссий. Вот ресурс. Почему бы эту подготовленную силу не использовать», - сказала Хаймурзина.

Она пояснила, что члены участковых избирательных комиссий хорошо знают свою территорию и проживающих не ней граждан.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Пробная перепись состоялась в октябре этого года.