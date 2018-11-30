РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 ноя. В городском округе Люберцы завершили ремонт 1329 подъездов, запланированных в 2018 году, работы проводили по программе губернатора Московской области, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В пятницу глава проверил качество отремонтированного подъезда в доме №18 по улице Юбилейная. Указанный дом обслуживает управляющая компания АО «Люберецкий городской жилищный трест».

«Мы завершили ремонт всех 1329 подъездов. Ту задачу, которую мы ставили на 2018 год, мы выполнили. Я допускаю, что где-то могут быть некие недоделки, потому что подрядчики разные. Возможно, где-то страдает качество. Наша задача – это проверить и подготовить акты выполненных работ для их оплаты. Мы оплачиваем работы подрядчику только тогда, когда старшие по подъезду и совет дома подписывают акт», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что власти уже формируют программу по ремонту подъездов на 2019 год.

«Это будет тоже более 1 тысячи подъездов. Ремонт подъездов будет продолжен в городском округе», – уточнил глава.

По словам главного инженера «ЛГЖТ» Руслана Харламова, в текущем году их компания отремонтировала 676 подъездов.

«До 1 декабря практически все работы будут завершены. С жителями старались согласовывать все работы, начиная от цвета стен, заканчивая работами по уборке слаботочных сетей в кабель-каналы. Этому дому почти 50 лет. Здесь весной мы проведем еще ремонт входных групп», – добавил Харламов.

По его словам, ремонт одного подъезда пятиэтажного дома обходится в 180 тысяч рублей, девятиэтажного – порядка 500 тысяч рублей.