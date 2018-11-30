РИАМО - 30 ноя. Снег из Кремля можно продавать в Европу, сказал в пятницу журналистам главный Дед Мороз страны.

«Жители Европы, с которыми я тоже часто общаюсь, всегда меня просят: «Дедушка Мороз, привези нам немножечко снега». Недавно я услышал новость, что первая партия снега поступила на снегоплавильный завод из Кремля. Это же прекрасный бренд - «Снег из Кремля». Его надо упаковывать в банки и продавать в Европе», - сказал Дед Мороз.

Он также выразил уверенность, что снег из Кремля будут покупать, и это отличная бизнес-идея.

«Я не синоптик, ошибаться не умею, извините. Могу только сказать, что Новый год будет точно, вот это я вам обещаю. А насчет погоды - я всегда стараюсь заботиться, чтобы в России был снег. Для взрослых, особенно для работников коммунальной службы, снег - это большие проблемы, надо убирать, чистить, вывозить. А вот для ребятишек это радость, и я всегда пытаюсь подарить эту радость детям», - сказал Дед Мороз.