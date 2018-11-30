РИАМО - 30 ноя. Качественно проведенные выборы губернатора Подмосковья и мэра Москвы позволили повысить уровень доверия жителей к избирательному процессу, сообщил в пятницу член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Александр Клюкин.

В пятницу в подмосковном городском округе Истра проходит региональная конференция организаторов выборов в Московской области.

«Мы судим по тому, насколько много жалоб, недовольных, сколько людей предъявляют претензии к избирательному процессу. Насколько я помню, ни в Москве, ни в Подмосковье не было таких претензий, замечания не носили системный характер. Мы оцениваем выборы губернатора Московской области и мэра Москвы как качественно сделанную работу. Важно, чтобы доверия к выборам было все больше», - сказал Клюкин журналистам.

Он отметил, что важной особенностью прошедшей избирательной кампании стала возможность жителей голосовать по экстерриториальному принципу. Этот эксперимент, по мнению Клюкина, удался.

Очередные выборы губернатора Московской области состоялись 9 сентября 2018 года. По итогам голосования уверенную победу одержал Андрей Воробьев. Он набрал 62,52% голосов при явке 38,59%.

Также 9 сентября состоялось голосование на выборах мэра Москвы. По итогам голосования победил Сергей Собянин, набравший 70,17% голосов при явке избирателей 30,94%.