Иосифо-Волоцкий монастырь в селе Теряево Волоколамского района в следующем году отметит 540-летие. Древние керамические изразцы на входе, величественные башни-смотровые, единственный в России Музей Библии и Успенский собор 1696 года впечатляют не только паломников, но и туристов. Обозреватель РИАМО прогулялась по Иосифо-Волоцкому монастырю и узнала, почему преподобного Иосифа считают покровителем бизнесменов, где похоронен Малюта Скуратов, что скрыто в башнях, и откуда здесь так много кошек.

Покровитель бизнесменов

Иосифо-Волоцкий монастырь возник в Теряеве не случайно. Его основал преподобный Иосиф из деревни Покровское близ Волоколамска, который родился в семье землевладельцев, им и принадлежали когда-то эти земли.

Как рассказывают на экскурсии, Иосиф проникся монастырской жизнью с детства, когда в 7 лет его отдали учится грамоте в монастырь. В 20 лет он утвердился в своем решении стать монахом в Боровском монастыре, где его наставником был Пафнутий Боровский. После смерти Пафнутия он решил вернуться в родные земли и основать здесь монастырь.

По словам экскурсовода, место для обители указало чудо. Когда Иосиф отправил сюда ловчего, начался сильный ураган, ловчий спрятался под куст и вышел, лишь когда засветило солнце. Именно в этот момент молния ударила в землю – в этом месте и решили строить храм, который в 1696 году освятили в честь Успения Божьей Матери, которую расписал великий московский мастер-иконописец Дионисий.

При преподобном Иосифе монастырь был не только центром духовной культуры, но и экономически успешным предприятием. Об этом можно судить по оформлению входа в обитель и Успенского собора, которые украшают керамические изразцы «Павлинье око» работы известного мастера Степана Полубеса. Сегодня изразцы на храме нуждаются в реставрации, а на центральном входе они хорошо сохранились.

Иосиф Волоцкий считается покровителем бизнесменов, потому что он всегда считал, что церковь должна расширять свои материальные возможности, чтобы их использовать на благие цели.

Экскурсовод рассказывает, что он был не просто богословом, писателем и хорошим предпринимателем, но и лекарем, чтецом, певцом, а также проявлял себя в пекарне, валил лес, покровительствовал детям и даже кошкам.

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Монастырь для детей и кошек

Первые, кто встречает посетителей на входе, – кошки. В монастыре они повсюду – в храме, в чайной, в башнях. Оказывается, котов в монастырь подкидывают посетители. С недавних пор в монастыре даже появился прислужник-повар Алексей, которые присматривает за бездомными животными: лечит их и приносит в кельи.

Кошки в монастыре – местная достопримастельность, рассказывает прихожанка. Они ласковые, их фотографируют, для них даже организовывают группу в соцсетях, через которую собирают материальную помощь для котов, которых в монастыре уже около полусотни.

Дети на территории монастыря были всегда, отмечает экскурсовод. Их приносили к стенам обители жители еще во времена Иосифа Волоцкого, так как не могли прокормить, если год выдался неурожайным.

Со временем при монастыре стал строиться скит, который здесь имел социальную направленность – там была богадельня, больница и пр. Так возле монастырских ворот открылось церковно-приходское училище, в котором сегодня располагается монастырская гостиница для паломников.

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Пушки поляков и могила Скуратова

Крепостью монастырь стал к середине 16 века, когда вокруг него возвели каменную стену с башнями. За каменными стенами был еще деревянный городок, поэтому в начале 17 века монастырь выстоял во время осады польско-литовских войск.

У стен самой древней постройки в монастыре до сих пор стоят пушки, брошенные поляками как напоминание о том времени. До революции из пушек стреляли – в честь медового спаса, Крещения Руси и в день Российского государства. Это действо собирало сотни паломников.

За Успенским собором находится монастырский некрополь. Здесь можно увидеть могильные плиты Натальи Гончаровой, ее племянника, а также тещи Пушкина, Шереметьевых, митрополита Московского Даниила, волоцких князей и др.

Но туристы больше всего интересуются могилой Малюты Скуратова, рассказывают на экскурсии. Его надгробие находится за пределами некрополя и отделено от основной части могил дорожкой. Любимец Ивана Грозного похоронен у старого входа в Трапезную палату. Иосифо-Волоцкий монастырь для захоронения выбран не случайно: именно здесь иноком был отец Малюты, его брат и сын тоже погребены здесь.

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Самая древняя церковь и чудо-дерево

Историкам и культурологам будет интересна самая древняя постройка, которая сохранилась со времен Иосифа – Храм Богоявления с Трапезной палатой. Он был возведен в 1506 году как трапезная, много раз перестраивался, а с 1686 года превратился в храм по причине секуляризации.

С 2004 года храм находится на реставрации.

Когда-то в первом ярусе храма находилась кухня, из которой снизу на специальном лифте подавали готовые блюда для братии. Трапеза была строго один раз в день по вечерам. Подавились два или три блюда, из которых монахи могли съесть только одно. Пищу вкушали молча, с молитвой. После трапезы запрещалось не только есть и пить, но и разговаривать.

После перестройки трапезной в 17 веке на пол были положены чугунные плиты, которые сохранились по сей день, а стены были расписаны, но это великолепие погибло после революции.

В советское время здесь находился музей. Эту традицию хотят сохранить, и в нижней части храма открыть картинную галерею с собраниями картин владыки Питирима – митрополита Волоколамского и Юрьевского, который возглавлял издательский отдел Московской Патриархии и был известен в интеллектуальных и музыкальных кругах столицы.

Возле трапезной церкви можно увидеть еще одно чудо – дуб, который не сбрасывает листья на зиму. По словам экскурсовода, он стоит с листьями до апреля, что противоречит законам природы, так как еще на уроках природоведения учат, что если дерево не сбросит листья на зиму, то оно погибнет, а здесь живет.

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«Пропавшая» колокольня и башня-пекарня

До Великой Отечественной войны на территории монастыря находилась 10-ярусная колокольня высотой 75 метров, которая была выдающимся сооружением своего времени. Но ее взорвали в 1941 году, так как боялись обрушения. Дело в том, что уже к 19 веку здание началось наклоняться. Сегодня многие архитекторы говорят о том, что памятник архитектуры можно было спасти. На территории монастыря сохранился лишь фундамент колокольни.

Большинство паломников посещают монастырь, чтобы поклониться мощам Иосифа Волоцкого, которые хранятся в Успенском соборе, и чудотворной иконе Волоколамской Божией Матери, список которой находится здесь же. Подлинник иконы был вывезен из обители в 1954 году и находится в Центральном музее древнерусской культуры имени Андрея Рублева.

Среди интересных построек – башни крепостных стен, которые всегда играли важную роль как в хозяйственной жизни монастыря, так и в оборонительной. Например, Воскресенская башня в годы ВОВ была складом боеприпасов, в ней произошел взрыв, она дала трещину, но устояла. Сегодня в этой башне находится монастырская пекарня. Пирожки и хлеб из пекарни можно купить в местной чайной.

С другой стороны – водонапорная башня, а рядом с собором – башня, в которую когда-то был заточен Максим Грек. В 1525 году его обвинили в ереси, за что он был сослан в Иосифо-Волоцкий монастырь, а ныне причислен к лику святых. В одной из башен монастыря находится его икона, которая мироточит, рассказывает экскурсовод.

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