РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Санитарный вертолет доставил 58-летнего мужчину с ожогами 8% тела из города Истра в больницу Подольска, сообщается в группе «Национальная служба санитарной авиации» в соцсети «ВКонтакте».

«Из города Истра в больницу Подольска 29 ноября на вертолете санавиации доставлен 58-летний мужчина с ожогами бедра I-II степени, у него обожжено 8% поверхности тела», – говорится в сообщении.

Санитарная авиация предназначена для оказания экстренной медицинской помощи в условиях плохой транспортной доступности или большой удаленности от медицинских учреждений, а также для быстрой транспортировки больных и пострадавших, когда этого требует тяжесть их состояния.