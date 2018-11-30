РИАМО - 30 ноя. Популярность мини-пигов возросла в преддверии 2019 года, сообщила журналистам в пятницу заводчица мини-пигов Ксения Ремизова.

Будущий год, согласно восточному календарю, будет годом желтой земляной свиньи.

«Накануне этих праздников, конечно, ажиотаж есть, но мы этому противостоим, потому что животных дарить нельзя», - сказала Ремизова.

По ее словам, в целом в настоящее время популярность мини-поросят не столь высока, как это было несколько лет назад.