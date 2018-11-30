РИАМО - 30 ноя. Московский метрополитен рассмотрит предложение по развертыванию на станциях сети терминалов для аренды зарядных устройств для мобильных телефонов, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

«Сервис «Бери заряд» направил в департамент транспорта Москвы письмо с предложением разместить в метро и на остановках общественного транспорта терминалы для аренды зарядных устройств для мобильных телефонов — пауэрбанков», - говорится в материале.

В пресс-службе подземки подтвердили, что метрополитен получил предложения по поводу такого проекта.

«Если мы примем решение о его реализации, будет объявлен открытый конкурс на право заключения доходного договора с метрополитеном, сумма которого будет определена по результатам торгов», — уточнил сотрудник пресс-службы московского метро.

Компания «Бери заряд» хочет запустить в метро сеть из 300 аппаратов, а всего к сентябрю 2019 года развернуть до 2 тысяч точек аренды пауэрбанков в Москве. Сейчас в столице уже работают около 50 автоматов «Бери заряд». Чтобы воспользоваться услугой сервиса, клиент регистрируется в приложении, привязывает банковскую карту, оплачивает и получает пауэрбэнк в ближайшем аппарате и возвращает его в любом другом. Стоимость аренды в час составляет 50 рублей, в сутки — 100 рублей.

Предполагается, что для метро создадут специальную версию автомата с антивандальным корпусом, автономным питанием, системой видеонаблюдения и распознавания лиц, а также, возможно, интеграцией с картой «Тройка». Проникновение услуги составит 3-5% от общего ежедневного пассажиропотока московского метро, а доход метрополитена от аренды площадей — от 36 миллионов рублей.

Сервис аренды таких устройств будет пользоваться спросом у москвичей, считает партнер KPMG в России и СНГ Еркожа Акылбек. Кроме того, он позволит городским властям собирать более полную информацию о перемещениях пассажиров, на основе которой можно делать и таргетированную рекламу, добавил он.

Руководитель направления по работе с операторами связи в СНГ «Делойт» Антон Шульга отнесся к идее скептически.

«Те, кто много пользуется телефоном и в том числе потребляет тяжелый контент в транспорте, скорее купят свой пауэрбанк», — сказал эксперт, добавив, что проблемой могут стать и невозвраты устройств.