РИАМО – 30 ноя. Власти французского региона Овернь-Рона-Альпы, где расположен знаменитый горнолыжный курорт Куршевель, пригласили Подмосковье принять участие в международной выставке гостеприимства и общественного питания, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Международная выставка Worldwide Hospitality & Food Service Event 2019 (Sirha) пройдет с 26 по 30 января в одном из крупнейших городов Овернь-Рона-Альпы – Лионе (Франция). Приглашение передал вице-президент Регионального совета Овернь-Рона-Альпы Филипп Менье в ходе личной встречи с заместителем председателя правительства Московской области Денисом Буцаевым на V Международном агропромышленном молочном форуме, который прошел в Красногорске 27-28 ноября.

«Туризм наряду с сельским хозяйством может быть одним из основных направлений нашего сотрудничества с Францией. У нас на настоящий момент около 15 миллионов туристов, которые ежегодно посещают Московскую область. Из них около 2 миллионов – иностранцы. Мы рассчитываем на увеличение этого потока. А ваши успехи в развитии туристического направления, курорта Куршевель, известны далеко за пределами Франции», – сказал Буцаев.

Менье, в свою очередь, отметил, что был бы очень рад видеть делегацию Московской области на международной выставке в Лионе.

«Поскольку она проходит раз в два года, мы не могли упустить возможность пригласить вас и ваших коллег, которые занимаются туризмом. Это выставка идет в течение пяти дней, в ней принимают участие самые известные специалисты отрасли. Два года назад мы смогли принять 100 тысяч посетителей, а также провели чемпионат по кулинарному искусству», – отметил Менье.

Мероприятие воплощает глобальный рынок общественного питания, гостиничного бизнеса и торговли. Ожидается более 3 тысяч экспонентов со всего мира, выставочная площадь составит 130 тысяч квадратных метров.