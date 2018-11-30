РИАМО - 30 ноя. Похолодание до минус 16 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в ночь на субботу, сообщил РИАМО в пятницу ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«В ночь на субботу температура понизится до минус 11-13 в Москве и до минус 16 градусов в Подмосковье. Ночь может стать самой холодной ночью с начала осени», - сказал Цыганков.

По его словам, грядущие выходные в Московском регионе будут зимние и морозные. Антициклон, а также область высокого давления выходит на центральную часть европейской России. Ветер ожидается западный с поворотом на южный, 5-10 метров в секунду.

Цыганков уточнил, что в ночь со 2 на 3 декабря температура может составить 6-11 градусов мороза. Днем 1 и 2 декабря температура воздуха прогнозируется на уровне 5-7 градусов ниже нуля.

«В воскресенье облачность в регионе повысится, ожидается небольшой снег. Давление немного опустится», - сказал Цыганков.