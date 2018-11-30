РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 ноя. В Королеве у памятника «Союз-Аполлон» по Пионерской улице произошла авария, в результате которой образовалась огромная пробка на въезде в город, сообщил «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.
«Из-за аварии невозможно попасть в город. Судя по всему, в ДТП участвуют четверо водителей. Огромная пробка образовалась на улицах Пионерская и Тихонравова, машины объезжают пробку по тротуару», – сказал очевидец.
По его словам, въезд в город полностью перекрыт.
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