РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 ноя. В Королеве у памятника «Союз-Аполлон» по Пионерской улице произошла авария, в результате которой образовалась огромная пробка на въезде в город, сообщил «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.

«Из-за аварии невозможно попасть в город. Судя по всему, в ДТП участвуют четверо водителей. Огромная пробка образовалась на улицах Пионерская и Тихонравова, машины объезжают пробку по тротуару», – сказал очевидец.

По его словам, въезд в город полностью перекрыт.