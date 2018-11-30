РИАМО - 30 ноя. Мужчина получил множественные колото-резаные ранения в ссоре с неизвестным на Харьковской улице в Москве, пострадавший находится в реанимации, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, в 03:37 28 ноября в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним с адреса: Варшавское шоссе, дом 170Г и госпитализации в реанимационное отделение мужчины с множественными проникающими колото-резаными ранениями груди, ранением легкого, гемотораксом.

«Установлено, что данные ранения пострадавший получил по адресу: улица Харьковская, дом 4 корпус 3, в ссоре, от неизвестного», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).