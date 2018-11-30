РИАМО - 30 ноя. Президиум Московского городского суда не будет рассматривать кассационную жалобу на арест футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Судья отказал в передаче кассационных жалоб Мамаева и Кокорина для рассмотрения в президиуме Мосгорсуда», - сказал собеседник агентства.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Тверской суд Москвы заключил футболистов под стражу до 8 декабря 2018 года. Также суд санкционировал арест Александра Протасовицкого, задержанного по делу о драке. Футболистам и их соучастникам предъявили обвинения в побоях и хулиганстве.