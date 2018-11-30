РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 ноя. Мужчина убил своего знакомого в ходе ссоры в поселке Томилино городского округа Люберцы, полиция задержала подозреваемого, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Двадцать восьмого ноября в 18:06 в поселке Томилино Люберец в квартире обнаружили труп 34-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранами. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направили в морг.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий о/у ОУР за совершенное преступление установлен и доставлен в следственное отделение по Люберцам ГСУ СК России по Московской области знакомый убитого – 44-летний мужчина. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», – отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый задержан.