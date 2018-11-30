РИАМО - 30 ноя. Подмосковный суд отказался арестовывать тренера Ивана Кирилко, который ударил ученика, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

Тренер полноконтактного боевого единоборства, находясь в помещении спортивной школы в Наро-Фоминске, в процессе тренировки нанес удар ногой в область головы 9-летнему мальчику. Инцидент произошел 11 марта 2018 года. В отношении тренера возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«После исследования материалов судья пришел к выводу, что ходатайство следователя удовлетворению не подлежит. Иван Кирилко является жителем Наро-Фоминска, от следствия скрываться не собирается. Кроме того, прокурор в своем заключении также не усмотрел оснований для заключения тренера под стражу», - сказал собеседник агентства.

В суде присутствовали ученики, которые пришли поддержать своего тренера.