РИАМО - 30 ноя. Минобороны России к 2020 году создаст крупнейший в мире авиамузей, он расположится на 25 гектарах земли в подмосковном парке «Патриот», пишет в пятницу газета «Известия».

«В парке «Патриот» к 2020 году построят самый большой музей военной авиатехники в мире. Его площадь по проектной документации составит более 250 тысяч квадратных метров. Она на 100 тысяч квадратных метров превышает площадь самого крупного из ныне действующих авиамузеев — в парижском Ле Бурже», - отмечается в статье.

Российский проект получит название «Центральный музей Воздушно-космических сил». По документам он станет филиалом Центрального музея Вооруженных сил Минобороны в парке «Патриот». На площадках авиамузея соберут различные образцы вертолетов и самолетов со всей страны, в разное время стоявших на вооружении императорской, советской и российской армий. Гордостью экспозиции станут прототипы истребителя пятого поколения Т-50 и современных боевых самолетов Су-27, Су-30 и Су-34.

Сейчас в парке «Патриот» идут работы по подготовке стройплощадки. Согласно проекту, главный терминал будет сделан в виде самолета. На его крыше оборудуют смотровую площадку с панорамным остеклением, украшенную одним из исторических летательных аппаратов. Отсюда можно будет наблюдать воздушные представления, которые планируется проводить в честь праздников — например, в День Победы или День ВВС.

Экспозиция будет состоять из техники и интерактивных галерей, охватывающих последовательно разные этапы советского и российского авиастроения. Запланированы реконструкции исторических событий, воздушных операций, в которых участвовали отечественные пилоты.

Между корпусами музея расположат открытые выставочные площадки для авиатехники, часть из них — под навесами. На территории построят две вертолетные площадки. «Воздушный кластер» получит парковку на 150 машино-мест.

Первые выставочные образцы поступят из боевых частей и с авиазаводов. Среди них — прототип истребителя пятого поколения Т-50, современные боевые самолеты, хорошо зарекомендовавшие себя в Сирии, — Су-27, Су-30, Су-34 разных модификаций. В новый авиамузей также переедет часть экспонатов из Центрального музея ВВС в Монине - в «Патриот» планируется забрать около 10 машин.

В музее будет создана большая ремонтная зона со всем необходимым оборудованием. К работам по реставрации самолетов в парке «Патриот» будут привлекать добровольных помощников. Кроме того, будет налажено взаимодействие с Центральным архивом Минобороны, что поможет заняться моделированием экспонатов.

Парк «Патриот» открылся в 2015 году рядом с городом Кубинка Одинцовского района Московской области. Там открыты комплекс «Партизанская деревня», центр военно-тактических игр, огневой центр, различные выставочные площадки. Наполнение парка в ближайшие годы будет продолжаться, его площадь составляет 5 тысяч гектаров.