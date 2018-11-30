РИАМО - 30 ноя. В Подмосковье на новогодних каникулах зарегистрировать брак или обратиться по другим вопросам в отделы ЗАГС можно будет только 4 января, к обычному режиму работы отделы ЗАГС вернутся 9 января, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«Органы ЗАГС Московской области в новогодние праздники будут осуществлять прием населения 3 и 6 января по вопросам государственной регистрации смерти. Зарегистрировать брак или обратиться по другим вопросам можно 4 января», – сказал представитель пресс-службы ГУ ЗАГС Подмосковья.

К обычному режиму работы отделы ЗАГС вернутся 9 января.

В уходящем году Главное управление ЗАГС Московской области организует акцию для влюбленных пар. Им предлагают сыграть свадьбу в карнавальную ночь. Ровно в полночь 29 декабря участники акции заключат брак в стенах Московского областного Дворца бракосочетания №2 в торгово-развлекательном комплексе «Вегас» в Красногорске.

За январь-октябрь 2018 года в Московской области зарегистрировано 46,7 тысячи браков. В Московской области число заключенных браков более чем в полтора раза превышает количество разводов: за 10 месяцев текущего года в регионе зафиксировано 28,5 тысяч разводов.

В 2017 году в Подмосковье было зарегистрировано более 58,5 тысяч браков и 34,7 тысячи разводов.