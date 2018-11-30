РИАМО - 30 ноя. Во время и после матча московского ФК «Спартак» с австрийским «Рапидом» фанаты «красно-белых» устроили несколько драк между собой, сообщает ТАСС.

Встреча «Спартака» с «Рапидом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы прошла 29 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Во время матча на поле выбежал зритель. Его удалили с площадки и передали полиции.

«Во время матча фанаты «Спартака» подрались на трибуне стадиона. Конфликт возник из-за отношения болельщиков к игроку московской команды Денису Глушакову. В итоге дерущихся разняли», - сказал источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что еще одна потасовка среди болельщиков «красно-белых» произошла после матча около автобуса «Спартака».

«Конфликт был из-за отношения болельщиков к игре «красно-белых» и ситуации в клубе в целом. Некоторые фанаты собирались высказать претензии игрокам, их оппоненты решили, что так делать не надо. В конфликт вмешалась полиция. По предварительным данным, задержан один человек», - отметил источник.

Ранее СМИ сообщали, что объединение болельщиков «Спартака» «Ультра Север» запустило флешмоб против Глушакова. Часть фанатов считают, что Глушаков саботировал работу итальянца Массимо Карреры в качестве главного тренера московского клуба. Каррера ушел в отставку в октябре. Его место занял Олег Кононов.