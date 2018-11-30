РИАМО - 30 ноя. 76 домов по программе реновации планируют начать строить до конца текущего года, сообщил в пятницу глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

«До конца года строители выйдут еще на 76 площадок для возведения домов реновации. В следующем году планируется начать возведение жилья еще на 78 площадках», - сказал Бочкарев.

По его словам, строительство начнется практически во всех районах города столицы.

«На данный момент в Москве по программе реновации строится 51 дом. Возведение нового жилья ведется во всех округах столицы, кроме новой Москвы и Зеленограда», - уточнил Бочкарев.

Программа реновации запущена правительством Москвы в 2017 году. Благодаря ей 350 тысяч московских семей, то есть более миллиона человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорт-класса. По итогам голосования в программу был включен 5171 дом. В настоящее время в программу реновации включено 295 стартовых площадок для строительства новых домов.