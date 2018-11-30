РИАМО - 30 ноя. Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в текущем сезоне, в городе подморозило до минус 13,2 градуса, в Подмосковье местами ударили 20-градусные морозы, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня через Московский регион протянется ось гребня антициклона, благодаря чему жителей Подмосковья ждет малооблачная, сухая и морозная погода с температурным фоном на несколько градусов ниже климатической нормы последнего дня осени», - отмечается в материале.

Днем в пятницу в регионе ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. Максимальная температура в Москве – минус 6-8 градусов, по области – минус 5-10 градусов.

Относительная влажность воздуха 65-70%. Атмосферное давление стабильное и составит 765 миллиметров ртутного столба.