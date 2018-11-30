РИАМО - 30 ноя. В Москве наградили лауреатов XIX премии «Путеводная звезда», награду получил международный фестиваль «Круг света», его выбрали горожане при голосовании в рамках проекта «Активный гражданин», сообщается на официальном портале мэра города.

«Конкурс среди столичных объектов туристической сферы проводился в 15 номинациях. Были выбраны лучшие отели, городской фестиваль, гастрономический проект, архитектурный объект и туристические компании. Специальные номинации в этом году предусмотрели для консьержей, сотрудников туристической полиции и волонтеров ЧМ-2018. За лучшее мероприятие под открытым небом москвичи голосовали в проекте «Активный гражданин». Выбор горожан пал на Московский международный фестиваль »Круг света», - говорится в сообщении.

Победителей определяли члены экспертного совета премии и жители города: за лучшее мероприятие под открытым небом москвичи голосовали в проекте «Активный гражданин».



«Наш город теперь ежегодно отмечают в различных туристических рейтингах. Превзошел ожидания, и, думаю, еще покажет себя «wow-эффект» чемпионата мира по футболу. Позитивных откликов и публикаций в соцсетях столько, что они с трудом поддаются подсчету. Туристы советуют Москву своим друзьям, и это лучшая реклама. Это большая заслуга тех, кто трудится в отрасли гостеприимства: предлагает путешественникам лучшие варианты размещения и туристические маршруты, удивляет необычной программой и подает вкуснейшие блюда», - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.