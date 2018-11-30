РИАМО - 30 ноя. «Мосприрода» планирует открыть бесплатную школу экскурсоводов-экологов в Москве, обучение рассчитано на детей в возрасте от 12 лет, уроки в экошколе будут проходить с декабря по май по четвергам, сообщается на официальном портале мэра города.

«Экоэкскурсовод — это своего рода проводник, который открывает тайны природы Москвы. Он точно знает, в каком парке растет краснокнижный ландыш, где гнездится пустельга и когда лучше всего слышны соловьиные трели. Узнавая о растительном и животном мире Москвы в нашей школе, дети не только расширят свой кругозор, научатся бережному отношению к природе. Они и сами станут вдохновителями и интересными рассказчиками для других. Смогут поведать о красоте и уникальности столичных парков и природных территорий своим друзьям, одноклассникам, родителям», — сказал представитель ГПБУ «Мосприрода».

Школа будет работать в лесопарке «Кусково». В курс обучения войдут интерактивные тематические лекции, мастер-классы, практические занятия, рассчитанные на детей в возрасте от 12 лет. Специалисты «Мосприроды» будут знакомить московских школьников с разнообразием и природными особенностями растительного и животного мира Москвы, обучать навыкам практической экскурсионной работы, ораторскому искусству, рассказывать об экологических проблемах современности.

Обучение бесплатное для всех желающих. Уроки в экошколе будут проходить с декабря по май по четвергам с 15:00 до 16:00. Первое ознакомительное занятие состоится в среду, 5 декабря, в 15:00.

«В зимний период дети будут осваивать теорию экскурсионного дела, ораторское искусство, техники удержания интереса аудитории, а в весенний период начнется практическая часть. Каждый ребенок получит возможность вместе со специалистами разработать свою авторскую экскурсионную программу, отработать ее на практике и презентовать в группе. Лучшие экскурсии выпускников смогут посетить все желающие в конце мая бесплатно», - подчеркивается на сайте.